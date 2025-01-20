Чиновники США: Трамп хочет восстановить смертную казнь на федеральном уровне

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Ранее мораторий на высшую меру наказания ввел 46-й американский лидер Джо Байден, пишет агентство Reuters.

«Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне», - пишут авторы материала со слов будущих американских чиновников.

До этого Трамп говорил, что, если он вновь станет президентом, то отменит мораторий Минюста на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.

Также в канун инаугурации Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне. Его главные заявления во время обращения – в материале «Татар-информ».