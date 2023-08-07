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Чиновники ответили депутату Фаррахову на запрос о нехватке мест в детсадах Куюков
Министерство образования Республики Татарстан и глава Пестречинского района Ильхам Кашапов ответили на запросы депутата Госдумы Айрата Фаррахова о недостатках мест в дошкольных учреждениях Пестречинского района и деревне Куюки. Об этом народный избранник сообщил в своем телеграм-канале.
«Принятые меры позволят решить вопрос, снять остроту. Спасибо коллегам, быстро отреагировали. Но, тема остаётся! Обсудим её на встрече с Министром образования РТ!», – пояснил Фаррахов.
Кроме того, в своей публикации депутат отметил уменьшение количества поступающих обращений, связанных с СВО. За это Фаррахов поблагодарил Минобороны, Военную прокуратуру и волонтеров.
Напомним, ранее «Татар-информ» опубликовал большой материал о проблемах жителей Пестречинского района с местами для детей в образовательных учреждениях, и о том, как местные власти платинируют их решить.
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