Бывшая чиновница из РТ стала зампредправления Российского движения детей и молодежи

Фото: телеграм-канал Михаила Развозжаева

Бывшая заместитель министра образования и науки Татарстана, в последние годы возглавлявшая Департамент образования Севастополя, Лариса Сулима назначена заместителем председателя правления Российского движения детей и молодежи по региональному взаимодействию. Такое решение было принято на координационном совете, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Вместе с Ларисой Олеговной за этот год мы провели большую работу по развитию наших школ, родительских активов, движения школьников и многого другого. Как председатель комиссии Госсовета по образованию и как член наблюдательного совета РДДМ, я рад, что такой профессионал будет заниматься развитием региональных движений», – написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

По его словам, севастопольские идеи во многом являются передовыми, особенно в патриотическом воспитании. «Уверен, что опыт, который Лариса Олеговна приобрела в Городе-Герое можно и нужно внедрять и в других регионах нашей страны», – добавил он.

Напомним, с 2014 по 2018 годы Сулима занимала должность замминистра образования и науки Татарстана. Курировала вопросы воспитания, дополнительного образования детей, организацию летнего отдыха и оздоровления детей, развитие школьного самоуправления и детского движения. Также в ее ведомстве находились вопросы опеки и попечительства детей-сирот, подготовку образовательных организаций к учебному году, взаимодействовала с родительскими и молодёжными общественными организациями. Департамент образования Севастополя Сулима возглавила в 2021 году.

В июле Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Цель создания движения – содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, а также для участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и организации досуга.