Циклон вновь принесет в Татарстан оттепель и метели

В конце этой недели очередной активный циклон принесет в Татарстан оттепель и метели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В среду и четверг, 16 и 17 февраля, погоду в республике станет определять гребень антициклона, на западной периферии которой она окажется. Вероятность осадков будет невелика. Температура воздуха составит от -6 до -13 градусов ночью и от -1 до -6 — днем.

Погодные условия начнут меняться вечером в пятницу, 18-го числа, под воздействием циклона и его атмосферных фронтов. На западе региона пойдет снег, местами вероятны метели и сильный ветер порывами до 15–20 м/с. В темное время суток температура воздуха будет равняться 2–7 градусов ниже нуля. В светлое — потеплеет до -4, +1 градуса.

Согласно предварительным данным метеорологов, в субботу и воскресенье, 19 и 20 февраля, погоду в Татарстане продолжит определять активный циклон. Прогнозируется теплая погода с осадками в виде снега и мокрого снега, а также с метелями и сильным ветром порывами 15–20 м/с. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

«Жителям республики следует обратить внимание на то, что сильные осадки в виде снега и мокрого снега могут привести к сходу скоплений снега и льда с крыш зданий и других поверхностей», — рекомендуют синоптики.