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Ру Тат
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Общество
14 февраля 2022  16:31

В Татарстане ожидается слабая метель и туман с ухудшением видимости до 500 м

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Завтра, 15 февраля, на территории республики ожидается небольшой снег, днем местами слабая метель, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Днем облачно с прояснениями. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. 

Ночью температура воздуха опустится с −6 до −11 градусов. Днем столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов. 

Синоптики предупреждают, что на дорогах сохранится гололедица.

#прогноз погоды #туман #снег и метель
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