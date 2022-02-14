В Татарстане ожидается слабая метель и туман с ухудшением видимости до 500 м

Завтра, 15 февраля, на территории республики ожидается небольшой снег, днем местами слабая метель, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Днем облачно с прояснениями. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха опустится с −6 до −11 градусов. Днем столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов.

Синоптики предупреждают, что на дорогах сохранится гололедица.