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Циклон обрушит на Татарстан дожди, мокрый снег и сильный ветер
Сегодня, 10 ноября, в Татарстане из-за циклона и его атмосферных фронтов ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. По всей республике будут идти дожди, местами, включая Казань, сильные. Днем в отдельных районах также вероятен мокрый снег.
Юго-восточный ветер силой от 7 до 12 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Кое-где (в том числе на территории столицы РТ) он будет усиливаться порывами до 15–18 м/с, отмечают синоптики.
Температура воздуха в светлое время суток составит по региону от 4 до 9 градусов тепла (в Казани — от +4 до +6 градусов).
Как сообщал ранее «Татар-информ» со ссылкой на данные метеорологов, на выходных в Татарстане установится сухая и более холодная погода.
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