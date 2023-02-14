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Цикл выставок молодых графиков Казани продолжит «Аква-калли-графика» Владислава Баранова
В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 15 февраля откроется выставка художника Владислава Баранова «Аква-калли-графика». Экспозиция станет уже второй в цикле «Графика молодых художников», который инициирован Графической лабораторией «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России. Открывала цикл, напомним, выставка зеленодольской художницы Регины Мавриной.
«На выставке будут представлены около 30 работ последних лет. Причем доминировать будут не акварельные работы, а каллиграфия – излюбленная в последнее время тема Владислава Баранова», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.
Отличник факультета графики Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Санкт-Петербурге (2010) родился в 1983 году в Рыбной Слободе. Владислав Баранов – представитель академического направления. Сейчас он живет в Казани, преподает курс живописи как дополнительное образование в Лицее – инженерном центре, при этом активно участвует в художественной жизни, экспонируя свои произведения на республиканских, межрегиональных, российских и международных выставках.
Владислав Баранов – обладатель премии Российской академии художеств и Правительства Республики Татарстан имени Фешина (2018 г), серебряной медали Творческого союза художников России «за вклад в отечественное изобразительное искусство» (2022).
Выставка «Аква-калли-графика» продлится в Галерее современного искусства до 26 февраля. Следом в цикле «Графика молодых художников» будет представлена выставка Екатерины Васильевой.
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