Цикл выставок молодых графиков Казани продолжит «Аква-калли-графика» Владислава Баранова

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 15 февраля откроется выставка художника Владислава Баранова «Аква-калли-графика». Экспозиция станет уже второй в цикле «Графика молодых художников», который инициирован Графической лабораторией «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России. Открывала цикл, напомним, выставка зеленодольской художницы Регины Мавриной.

«На выставке будут представлены около 30 работ последних лет. Причем доминировать будут не акварельные работы, а каллиграфия – излюбленная в последнее время тема Владислава Баранова», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Отличник факультета графики Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Санкт-Петербурге (2010) родился в 1983 году в Рыбной Слободе. Владислав Баранов – представитель академического направления. Сейчас он живет в Казани, преподает курс живописи как дополнительное образование в Лицее – инженерном центре, при этом активно участвует в художественной жизни, экспонируя свои произведения на республиканских, межрегиональных, российских и международных выставках.

Владислав Баранов – обладатель премии Российской академии художеств и Правительства Республики Татарстан имени Фешина (2018 г), серебряной медали Творческого союза художников России «за вклад в отечественное изобразительное искусство» (2022).

Выставка «Аква-калли-графика» продлится в Галерее современного искусства до 26 февраля. Следом в цикле «Графика молодых художников» будет представлена выставка Екатерины Васильевой.