ЦИК: Татарстанцам не надо сообщать личную информацию участникам проекта «ИнформУИК»

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана напомнила жителям республики, как будут экипированы участники «ИнформУИК» – проекта по информированию избирателей о выборах Президента РФ, который стартует 17 февраля.

«Около 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий пойдут по домам татарстанцев, чтобы рассказать им о предстоящем голосовании. Во время разговора татарстанцам не нужно сообщать о себе персональную информацию или предъявлять личные документы», – сказано в телеграм-канале ЦИК.

Участников проекта «ИнформУИК» можно будет узнать по следующим деталям:

накидка с символикой президентских выборов;

большой и заметный нагрудный значок в форме латинской буквы «V»;

именной бейдж;

брендированный планшет;

удостоверение члена избирательной комиссии;

брошюры о президентских выборах.

Накануне в Центризбиркоме Татарстана журналистам показали экипировку обходчиков на выборах Президента России.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).