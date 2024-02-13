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ЦИК: Татарстанцам не надо сообщать личную информацию участникам проекта «ИнформУИК»
Центральная избирательная комиссия Татарстана напомнила жителям республики, как будут экипированы участники «ИнформУИК» – проекта по информированию избирателей о выборах Президента РФ, который стартует 17 февраля.
«Около 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий пойдут по домам татарстанцев, чтобы рассказать им о предстоящем голосовании. Во время разговора татарстанцам не нужно сообщать о себе персональную информацию или предъявлять личные документы», – сказано в телеграм-канале ЦИК.
Участников проекта «ИнформУИК» можно будет узнать по следующим деталям:
- накидка с символикой президентских выборов;
- большой и заметный нагрудный значок в форме латинской буквы «V»;
- именной бейдж;
- брендированный планшет;
- удостоверение члена избирательной комиссии;
- брошюры о президентских выборах.
Накануне в Центризбиркоме Татарстана журналистам показали экипировку обходчиков на выборах Президента России.
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