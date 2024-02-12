ЦИК Татарстана представил экипировку обходчиков на грядущих выборах Президента России

В Центризбиркоме Татарстана журналистам показали экипировку обходчиков на выборах Президента России, которые пройдут в марте. Они начнут информировать избирателей республики с 17 февраля. О том, что должно быть с собой у работника комиссии, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На этой неделе стартует масштабная программа „ИнформУИК“. С 17 февраля мы приступим к адресному оповещению избирателей о ходе кампании по выборам Президента России. Почти 10 тыс. обходчиков пойдут по домам, чтобы рассказать о всех возможностях, которые существуют во время голосования, максимально доступно, ненавязчиво и уважительно к жителям нашей республики», — начал свой рассказ Кондратьев.

Каждый обходчик будет носить брендированную белую накидку с символикой выборов Президента России и специальный значок на груди в виде буквы V в цветах российского триколора. С собой у них будут информационный буклет, именной бейдж и удостоверение. Также они должны иметь с собой паспорт.

«Наши жители будут четко знать, если им позвонили в дверь, вежливо поздоровались, представились. Они смогут увидеть всю экипировку. Если у них не возникнет подозрений, то могут открыть дверь и побеседовать с обходчиками», — продолжил председатель ЦИК РТ.

Обходчики также смогут ответить на разные вопросы граждан, касающиеся выборов. Например, где располагается избирательный участок, как подать заявление для голосования на дому или воспользоваться системой «Мобильный избиратель», добавил Кондратьев.

Сами же обходчики будут уточнять, планируют ли избиратели голосовать и в какой форме, знают ли телефон комиссии и другие текущие вопросы о системе в дни выборов.

«Избирателям показывать обходчикам личные документы не нужно. При этом они не должны заходить в сами квартиры. Если обходчики будут навязчиво предлагать провести беседу внутри, то гражданину следует проверить все необходимые документы и позвонить в участковую избирательную комиссию, чтобы удостовериться, что это действительно те люди, которые уполномочены проводить информационную кампанию», — предостерег Кондратьев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).