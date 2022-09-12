ЦИК Татарстана утвердил победу Мухамедшиной и Анисимова на допвыборах в Госсовет РТ

Центризбирком РТ утвердил победу Римы Мухамедшиной и Дмитрия Анисимова на дополнительных выборах в Государственный Совет Татарстана. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании ЦИК Татарстана.

«Предлагается установить, что в Государственный Совет РТ шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному округу избрана Мухамедшина Рима Жамиловна, по Пионерскому одномандатному округу избран Анисимов Дмитрий Владимирович», – сказала на заседании секретарь Центральной избирательной комиссии Татарстана Надежда Борисова.

Члены Центризбиркома РТ постановление утвердили единогласно.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин отметил большой опыт главы Департамента продовольствия и соцпитания Мухамедшиной и директора Центра стратегических инициатив Анисимова, а также отметил активность жителей, принимавших участие в выборах.