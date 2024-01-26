ЦИК Татарстана уточнила численность избирателей в республике

На 1 января 2024 года активным избирательным правом в Татарстане обладают 2 928 633 жителя, сообщает ЦИК республики. Сведения были уточнены в преддверии выборов Президента России.

«Согласно федеральному законодательству, численность избирателей уточняется каждые полгода: на 1 января и на 1 июля», — объяснили в телеграм-канале татарстанской Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, с июля численность избирателей в Татарстане увеличилась на 433 человека.

Как ранее сообщал ЦИК РТ, за 10 лет в Татарстане стало на 88 тыс. избирателей больше. Прирост по Казани, в частности, составил 28 тыс. обладателей активного избирательного права.

Выборы Президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.