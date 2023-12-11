Количество избирателей в Казани увеличилось на 28 тыс. человек

В Казани количество избирателей увеличилось на 28 тыс. человек. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Высокогорском районе число избирателей выросло более чем на 11,9 тыс. человек, в Пестречинском – на 21 тыс., Лаишевском – на 15 тыс., Тукаевском – на 9298, Зеленодольском – на 1,4 тыс., Верхнеуслонском – на 486, рассказал спикер.

«В этой зоне произошло серьезное изменение количества избирателей. В общей части увеличение более чем на 88 тыс. избирателей», – констатировал Кондратьев.

На данный момент численность избирателей в Татарстане оставляет более 2,9 млн человек.

В марте следующего года пройдут выборы Президента России, а в сентябре – выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва.