ЦИК Татарстана рассказал о специальных марках для хранения бюллетеней на выборах-2024

На предстоящих президентских выборах в Татарстане и других регионах России сейф-пакеты для хранения бюллетеней будут защищать специальными марками. Об этом в своем телеграм-канале напомнил Центризбирком республики.

«Такое решение было принято ЦИК России, оно будет внедрено во всех субъектах Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.

Спецмарки обладают несколькими степенями защиты. Они включают люминесцирующие элементы на поверхности марки, уникальный порядковый номер и спецнасечку, которая предотвратит возможность переклеивания.

Изготовит защитные марки «Гознак».

Напомним, что выборы Президента России продлятся три дня — 15-17 марта. Подробнее о том, каким будет голосование в Татарстане, можно узнать в материале «Татар-информа».