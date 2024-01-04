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ЦИК Татарстана рассказал о специальных марках для хранения бюллетеней на выборах-2024
На предстоящих президентских выборах в Татарстане и других регионах России сейф-пакеты для хранения бюллетеней будут защищать специальными марками. Об этом в своем телеграм-канале напомнил Центризбирком республики.
«Такое решение было принято ЦИК России, оно будет внедрено во всех субъектах Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.
Спецмарки обладают несколькими степенями защиты. Они включают люминесцирующие элементы на поверхности марки, уникальный порядковый номер и спецнасечку, которая предотвратит возможность переклеивания.
Изготовит защитные марки «Гознак».
Напомним, что выборы Президента России продлятся три дня — 15-17 марта. Подробнее о том, каким будет голосование в Татарстане, можно узнать в материале «Татар-информа».
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