ЦИК Татарстана рассказал, как будет привлекать молодежь к участию в выборах

Казань стала местом студенческой конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России. ЦИК Татарстана использовал эту площадку, чтобы продвинуть тестирование дистанционного электронного голосования и напомнить молодежи о предстоящих выборах Президента России.

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал корреспонденту «Татар-информа» о способах, которые помогают привлечь подростков и молодежь к избирательному процессу в республике. Например, Центризбирком РТ подключился к проекту выборов органов школьного самоуправления, которые организовало республиканское отделение «Движения первых».

«Мы сходу поддержали этот проект, потому что мы понимаем, что можно сколько угодно выступать с лекциями перед школьниками, но когда они сами воспроизводят этот процесс — это другой уровень. Когда они организуют выборы в школах, выбирают свое школьное самоуправление, голосуют в помощью бюллетеня и урны, образуют свои избирательные комиссии, подводят итоги — наверное, это самое важное в информировании, чтобы люди видели, что легитимность поддерживается на высочайшем уровне», — сказал глава ЦИК Татарстана.

Общение дает возможность получить от молодежи обратную связь. Так, например, сегодня на конференции Кондратьева попросили, чтобы после школы избирательного права юношам и девушкам давали возможность выйти на настоящий избирательный участок, принять участие в качестве наблюдателей или волонтеров.

Кстати, с сегодняшнего дня по 13 ноября совершеннолетние школьники и студенты могут подать заявку, чтобы поучаствовать в тестировании дистанционного электронного голосования. Кондратьев рассказал, что некоторые участники студенческой конференции уже подали заявки на портале «Госуслуги».

Опыт работы ЦИК Татарстана с молодежью перенимают и в других регионах. Например, на конференцию пригласили председателя Избирательной комиссии Кемеровской области — Кузбасса Светлану Демидову. Она рассказала журналистам, как наводит мосты с подростками и молодежью в своем регионе.

«Мы пытаемся охватить большое количество молодежи, наших будущих и молодых избирателей. Как? Мы вливаемся в наши масштабные мероприятия, которые в том числе проходят на открытом воздухе. Например, День города, День шахтера и др.», — сообщила Демидова.

О важности участия молодых людей в выборах сказал приглашенный гость конференции, депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он привел слова британского государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля, который писал, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы.

«Для нас максимальное участие граждан, особенно молодежи, в осознанном выборе — это проявление демократии, особенно в сегодняшних условиях. Страна сегодня находится в условиях почти 18 тыс. санкций. Мы очень жестко, настойчиво благодаря усилиям нашего Президента отстаиваем суверенитет нашей страны, право иметь свою государственность», — сказал парламентарий.

ЦИК Татарстана не собирается останавливаться на достигнутом и разрабатывает новые проекты. Один из них Кондратьев анонсировал журналистам.

«Мы буквально неделю назад вышли с такой инициативой по созданию Всероссийского онлайн-форума избирателей. Это, на наш взгляд, должна быть постоянно действующая площадка, куда любой избиратель России сможет зайти. Она будет базироваться на площадке Татарстана. Чтобы можно было задать вопрос эксперту, найти эксперта, задать вопрос участникам дискуссии. Это форма постоянного контакта с избирателем, его информирования», — сказал председатель ЦИК РТ.

По его мнению, онлайн-площадку на первом этапе нужно запустить в нескольких регионах. Инициативу поддержали Кемеровская, Нижегородская, Московская области.