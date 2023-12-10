Явка на довыборах муниципальных депутатов в Татарстане составила почти 60%

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

К 6 часам вечера в дополнительных выборах депутатов городских и сельских советов в Татарстане приняли участие 59,94% избирателей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Центризбирком республики.

«По данным системы ГАС «Выборы», на 18 часов явка избирателей в Татарстане на выборах депутатов муниципальных образований составляет 59,94%», – сказано в сообщении.

На 29 вакантных мандатов претендуют 116 кандидатов – представители региональных отделений политических партий и самовыдвиженцы. Для удобства татарстанцев работает горячая линия ЦИК – позвонив по номеру 8 (843) 292-84-33, граждане могут получить справочную информацию, а также сообщить о возможных нарушениях на участках для голосования.