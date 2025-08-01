ЦИК РТ зарегистрировала Рустама Минниханова кандидатом на должность Раиса Татарстана

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Центральная избирательная комиссия РТ зарегистрировала Рустама Минниханова первым кандидатом на должность Раиса республики, выдвинутым партией «Единая Россия».

ЦИК проверил и признал действительными все 403 подписи, в том числе 100 из них – депутатов представительных органов, муниципальных районов и городских округов.

Поддержку Минниханову оказали 45 районов и городских округов республики.

«Предлагается зарегистрировать Рустама Минниханова кандидатом на должность Раиса Республики Татарстан и выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца», – сказала секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

Члены комиссии единогласно поддержали высказанное предложение.

Также на заседании рассмотрят возможность регистрации и других кандидатов, предоставивших документы.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Хафиз Миргалимов (КПРФ).