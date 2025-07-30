Четыре кандидата на пост Раиса и голосование в Москве: как пройдут выборы в Татарстане

В Татарстане продолжается подготовка к Единому дню голосования, который состоится 14 сентября. Жителям республики предстоит выбрать Раиса РТ, более 7,5 тысячи муниципальных депутатов, а также депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18. О ключевых этапах подготовки – в материале «Татар-информа».





Сегодня в 18 часов завершился срок представления документов для регистрации кандидатов на должность Раиса Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане завершается прием документов для регистрации на выборах Раиса

Сегодня в 18 часов завершился срок представления документов для регистрации кандидатов на должность Раиса Татарстана.

Документы представили четыре кандидата: Рустам Минниханов – выдвинут партией «Единая Россия», Виталий Смирнов – выдвинут партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Юсупов – выдвинут партией ЛДПР, Хафиз Миргалимов – от КПРФ.

Также в республике завершилось выдвижение кандидатов в депутаты на муниципальных выборах. Всего на 7,5 тыс. мандатов выдвинулись 11,4 тысячи человек, сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

От «Единой России» выдвинуто почти 5,5 тыс. кандидатов, от «Новых людей» – 1,5 тыс., от ЛДПР – 510, от КПРФ – 465, от «Справедливой России» – 353. Также 105 человек представляют «Коммунистов России», 67 – «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», а 15 – экологическую партию «Зеленые». От «Яблока» выдвинулся один человек.

Кроме того, 160 кандидатов идут на выборы от движения «Татарстан – Новый век» (ТНВ), 2,6 тыс. кандидатов – в порядке самовыдвижения.

На дополнительных выборах депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 этап предоставления документов тоже завершен. Их подали: Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», Татьяна Мухина от КПРФ, Диана Полева от ЛДПР и самовыдвиженец Андрей Фомичев. Пока зарегистрирован только один – Татьяна Мухина.

Андрей Кондратьев: «Это наш прямой долг – обеспечить избирательные права всех граждан, включая тех, кто находится в СИЗО» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Временные участки откроют в больницах, СИЗО, аэропорту и на ж/д вокзале

В подготовке к Единому дню голосования в Татарстане задействуют около 22 тысяч членов избирательных комиссий. Всего откроется 2,7 тыс. избирательных участков, из них 42 – в местах временного пребывания граждан. Они будут работать с 7:00 до 20:00, чтобы каждый избиратель успел проголосовать.

Как рассказал Андрей Кондратьев, временные участки организуют в СИЗО Казани, Чистополя, Бугульмы и Зеленодольского района. На них будут голосовать не только татарстанцы, находящиеся под стражей. Граждане из других регионов также смогут отдать голос за глав своих субъектов, если они временно находятся в следственных изоляторах Татарстана.

«Это наш прямой долг – обеспечить избирательные права всех граждан, включая тех, кто находится в СИЗО. У них пока нет приговора, они находятся под стражей, поэтому они имеют полное право голосовать», – отметил Андрей Кондратьев.

Помимо СИЗО, временные участки также откроются в татарстанских больницах. Председатель ЦИК РТ отметил, что работа по организации голосования в таких местах особенно важна и символична. Она продолжается с начала пандемии, когда члены участковых комиссий трудились бок о бок с врачами даже в «красных зонах».

Также временные избирательные участки организуют в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в двух санаториях и в других местах.

Для удобства татарстанцев, которые живут или временно находятся в Москве, в столице откроют экстерриториальный избирательный участок Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

Экстерриториальный участок для татарстанцев откроют в Москве

Для удобства татарстанцев, которые живут или временно находятся в Москве, в столице откроют экстерриториальный избирательный участок. Его организуют на базе Полномочного представительства Татарстана (3-й Котельнический пер., д. 13/15, стр. 1). Андрей Кондратьев отметил, что идея получила поддержку с первых минут.

«Первый мой звонок в Москву, и я услышал: ‘’Андрей Станиславович, окажем максимальное содействие’’. Уже через несколько дней были проведены все необходимые совещания по вопросам безопасности. Без этой поддержки мы бы не смогли ничего сделать. Огромное спасибо, искренне», – отметил Кондратьев.

Экстерриториальный участок в Москве – новый формат участия в выборах, который, как подчеркнул депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, может стать моделью для других регионов.

«Я абсолютно уверен, что инициатива будет подхвачена всеми субъектами Российской Федерации. Ведь не зря Президент России Владимир Владимирович Путин говорит о том, что Татарстан – это опорный регион страны. Он [регион] даже вот этим избирательным решением подтверждает то, что самые лучшие инновации, которые становятся примером для всей страны, рождаются в нашей республике», – сказал Фаррахов.

Он также поделился, что планирует голосовать по прописке – в деревне Альдермыш Высокогорского района.

«Это уже традиция. Но каждый раз трудно загадывать, ведь середина сентября – это время бюджетных комиссий, заседаний правительства. И действительно – можно не успеть вернуться в Татарстан к выборам. Поэтому появление такой возможности я как избиратель воспринимаю с благодарностью», – подчеркнул Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов: «С сегодняшнего дня в Татарстане также работает сервис «Мобильный избиратель» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане заработали сервис «Мобильный избиратель» и горячая линия

С сегодняшнего дня в Татарстане также работает сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать в том числе на выборах Раиса РТ, не привязываясь к месту постоянной регистрации.

«Мобильный избиратель» – это удобный сервис, которым в ходе выборов пользуются тысячи избирателей. Например, вы работаете или учитесь в Казани, а прописаны в Нурлате или Азнакаево. Или в Единый день голосования 14 сентября вы будете в Москве – там тоже можно будет проголосовать на специально организуемом избирательном участке на территории Полномочного представительства Татарстана по адресу: 3-й Котельнический пер., д.13/15, стр. 1», – рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований использование «Мобильного избирателя» не предусмотрено. Подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения можно с 30 июля по 10 сентября через портал Госуслуг, в офисах МФЦ и в территориальных избирательных комиссиях республики. А с 3 по 10 сентября такая возможность будет в участковых избирательных комиссиях.

Для тех, кто испытывает трудности с выбором участка или подачей заявки, работает горячая линия: федеральный номер – 8 800 200 00 20, республиканский – (843) 292-84-33. В Татарстане на нее уже поступило 26 звонков – в основном с вопросами о номере избирательного участка. Как отметил Андрей Кондратьев, найти его просто: достаточно ввести свой адрес на сайте ЦИК – система автоматически подскажет нужную локацию.

Также поступают обращения от желающих стать наблюдателями или членами избирательных комиссий. По словам председателя ЦИК РТ, наблюдателей уже более 16 тысяч: от кандидатов, партий и Общественной палаты. Чтобы присоединиться, достаточно обратиться в одну из этих организаций.

Еще один частый вопрос – почему на улицах и в сети нет агитационных плакатов. Как объяснил Кондратьев, они появятся только после того, как будет утвержден окончательный список кандидатов.

На брифинге депутат Айрат Фаррахов обратил внимание и на то, что у Татарстана серьезные амбиции и республика не случайно считается опорным регионом России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каким должен быть лидер Татарстана?

На брифинге депутат Айрат Фаррахов также поделился своим мнением о том, каким должен быть будущий лидер Татарстана. По его словам, в первую очередь это человек, которому доверяет большинство жителей. Он не должен давать пустых обещаний, а особенно в таком большом и важном регионе с сильной экономикой, развитой инфраструктурой и многонациональным населением.

Парламентарий также отметил, что немаловажен и управленческий опыт. В условиях сложной экономической и политической обстановки управлять регионом без достаточной подготовки рискованно. Ошибки могут дорого обойтись, поэтому будущий Раис должен иметь практику принятия решений в больших системах – желательно на республиканском или федеральном уровне.

«Мы являемся частью огромной страны, имеем собственную конституцию, собственный законодательный орган в республике. Мы должны отстаивать интересы Татарстана в рамках федеративного законодательства, в рамках тех законов, которые есть. <…> Поэтому человек, который будет избираться на эту должность, он должен пользоваться непререкаемым авторитетом на федеральном уровне, в Правительстве Российской Федерации», – подчеркнул Фаррахов.

Он обратил внимание и на то, что у Татарстана серьезные амбиции и республика не случайно считается опорным регионом России. По его мнению, будущий Раис также должен иметь высокий авторитет на международной арене, быть узнаваемым и лично знакомым с мировыми лидерами, так как республика участвует в решении важных вопросов, в том числе на уровне БРИКС.

«Еще этот человек должен быть семьянином, уважающим семейные ценности, своих родителей, место, где он родился», – подытожил Айрат Фаррахов.