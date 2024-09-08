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Общество 8 сентября 2024 09:37

В РТ для голосования открыты 42 участка в местах временного пребывания избирателей

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Сегодня, в день выборов депутатов Госсовета РТ VII созыва, с семи утра в городах и районах Татарстана открылись 2 760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей. Об этом сообщил сегодня в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Побывал на избирательных участках, прочувствовал положительную атмосферу, соответствующую погоде и настроению избирателей. Сегодня праздник, выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва. Это особенный день. Голосование официально стартовало с семи утра, открылись во всех уголках республики 2 760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей — больницах, санаториях, аэропорту», — рассказал он.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

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#выборы депутатов Госсовета РТ #Андрей Кондратьев #цик рт
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