ЦИК Татарстана: Видеокамерами будут охвачены 100% избирательных участков

Председатель ЦИК РТ, советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей Кондратьев на экспертном заседании клуба «Волга» рассказал, что на избирательных участках во время выборов в Госдуму РФ будет работать система видеонаблюдения и видеофиксации.

На сегодняшний день идет установка оборудования, видеокамерами будут охвачены 100% участков.

«Наблюдение на избирательных участках Татарстана будет представлено в самом широком аспекте. Партии в Татарстане осваивают новые технологические линейки быстрее многих, и могут учесть все нюансы. К партийным наблюдателям присоединяется огромная армия общественных наблюдателей — это 10 тысяч человек. Плюс ко всему этому серьезному арсеналу на избирательных участках уже сегодня устанавливается система видеонаблюдения и видеофиксации», — отметил Андрей Кондратьев.

В завершение выступления председатель ЦИК РТ отметил, что на сегодняшний день Татарстан готов к выборам. В трехдневном выборном марафоне — с 17 по 19 сентября — примут участие 22 тыс. человек, которые обеспечат открытость и прозрачность выборов.

«Сегодня мы вышли на финишную прямую подготовки избирательной кампании. Татарстан в целом к выборам готов», — резюмировал спикер.

Как изготавливают главные документы выборов, проверил председатель ЦИК Татарстана, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».