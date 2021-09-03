Андрей Кондратьев: «Запасных бюллетеней нет, печать идет строго по числу избирателей»

Бюллетени для думских выборов должны поступить в избирательные комиссии Татарстана не позднее 7 сентября. Их доставят под конвоем вооруженной охраны «Спецсвязи». Как изготавливают главные документы выборов, сегодня проверил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Бюллетени отпечатают на русском и татарском языках

Вместе с Андреем Кондратьевым ключевые точки производства бюллетеней в ГУП «Идель-Пресс» проверили и журналисты ведущих изданий республики.

Осматривая стопки готовой продукции, председатель ЦИК Татарстана напомнил, что решения об их содержании и форме были утверждены на заседании федерального Центризбиркома. В свою очередь татарстанский ЦИК утвердил текст бюллетеней на татарском языке: каждый из них будет изготовлен на двух государственных языках республики.

«Для голосования на выборах депутатов Госдумы будет создано два тиража по 2 млн 934 тыс. 500 бюллетеней: один из них используют для голосования по федеральным спискам, другой для одномандатных округов», - пояснил Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев: «Для голосования на выборах депутатов Госдумы будет создано два тиража по 2 млн 934 тыс. 500 бюллетеней» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Бюллетени для голосования по федеральному округу будут содержать список из 14 зарегистрированных партий в том порядке, который был утвержден по итогам проведенной в ЦИК России жеребьевке. При этом каждая партия получит на листе бюллетеня равную с остальными участниками площадь.

Что касается внешнего вида, то бюллетени для голосования по одномандатным округам будут зеленого цвета. Фамилии кандидатов в них будут идти по алфавитному порядку.

Кондратьев также напомнил, что в дни думского голосования (с 17 по 19 сентября) в субъектах страны будут проходить различные региональные и местные выборы. В Татарстане это будут дополнительные выборы депутатов Госсовета, для чего типография напечатает 56 тыс. 250 бюллетеней по Азинскому округу и 73 тыс. 300 бюллетеней по Студенческому округу.

Каждый лист бюллетеня будет иметь специальные защитные признаки Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Специальные защитные марки станут барьером для фальсификаций

Отдельно глава ЦИК Татарстана остановился на вопросе защиты бюллетеней. Каждый лист бюллетеня будет иметь специальные защитные признаки, в том числе – разноцветную тангирную сетку (синего цвета для федерального округа и зеленый цвет для одномандатных округов). Настоящим непреодолимым барьером станут специальные защитные марки и подписи членов участковых комиссий с печатью УИК на каждом бюллетене.

По словам Андрея Кондратьева, предпринимаемые меры позволят гарантировать честность и прозрачность предстоящего голосования. При этом любые манипуляции с бюллетенями становятся невозможными.

«Это исключено. При печати используется высокотехнологичное оборудование, здесь невозможно изменить контрольную цифру, показывающую итоговое число созданных бюллетеней. Кроме того, производится дополнительный контроль на ключевых этапах печати», - подчеркнул председатель ЦИК Татарстана.

По его словам, не позднее 7-го сентября республиканский Центризбирком планирует получить с фабрики полностью готовый тираж бюллетеней. Транспортировка этих листов до мест назначения пройдет под конвоем вооруженной охраны «Спецсвязи».

Журналисты также поинтересовались у Кондратьева о печати так называемых «запасных» бюллетеней.

«Никаких «запасных» бюллетеней нет. Печать бюллетеней идет строго по количеству избирателей, зафиксированному на 1 января 2021 года. Даже самого принципа «запасного» бюллетеня не существует», - резюмировал председатель ЦИК РТ.

Анас Аскаров: «Требуется около 10 дней для создания необходимого числа бюллетеней» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Бюллетени печатают в 3 смены

Генеральный директор издательства «Идел-Пресс» Анас Аскаров рассказал журналистам о тонкостях технологических процессов по выпуску бюллетеней.

«Еще 28 августа мы получили заказ на печать бюллетеней для голосования по одномандатным округам. Сейчас мы уже печатаем тираж для голосования по федеральным округам. Работа идет круглосуточно, в три смены, но даже при таком режиме требуется около 10 дней для создания необходимого числа бюллетеней», - отметил Аскаров.

Для печати бланков потребуется 70 тонн бумаги и 2 тонны краски, в том числе 700 кг специальной защитной краски Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что для печати бланков потребуется 70 тонн бумаги и 2 тонны краски, в том числе 700 кг специальной защитной краски. После печати листы идут в цех резки, а затем – на склад предприятия. Там их упаковывают индивидуально под каждый избирательный округ.

«Брака практически нет, это около 1-2% от всего тиража. За этим процессом мы следим в круглосуточном режиме и соблюдаем все высокие технологические нормы печати. Каждый отбракованный бюллетень отсортировывается, затем их пересчитывают и в присутствии членов ЦИК РТ уничтожают», - резюмировал Анас Аскаров.