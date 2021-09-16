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Ру Тат
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16 сентября 2021  14:51
Егор Никитин

ЦИК РТ: Видеофиксация на участках не нарушит тайну голосования

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Обширная сеть видеокамер, прокрывающая все избирательные участки республики, не нарушит принцип тайны голосования на предстоящих трехдневных выборах в Государственную Думу России. Об этом в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он пояснил, что размещение камер происходило в четком соответствии с постановлением ЦИК России. 

«Одним из условий данной схемы размещения является то, что в момент голосования бюллетень избирателя не находится под объективом камеры. Тайна голосования сохранятся совершенно точно», — подчеркнул Кондратьев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что все системы видеофиксации на участках настроены так, чтобы в их поле зрения в первую очередь попадала площадка специального шкафа, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями. 

#выборы в госдуму рф #камеры видеофиксации #Выборы 2021
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