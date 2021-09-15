Беспрецедентная прозрачность: в ЦИК РТ рассказали о видеофиксации на участках голосования

Все татарстанские избирательные участки на предстоящих думских выборах будут оборудованы современными системами видеонаблюдения и видеофиксации. Исключением станут лишь несколько участков, расположенных в местах временного пребывания граждан (в больницах и т. д). Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Вместе с главой Общественной палаты Татарстана Зилей Валеевой и представителем «Ростелекома» Кондратьев осмотрел работу системы видеонаблюдения на площадке УИК № 19 в культурно-досуговом комплексе им. Ленина.

Трансляция с этого и других участков будет идти круглосуточно в республиканском Центре общественного наблюдения. Там за всем происходящим смогут следить представители общественности, политических партий, ЦИК РТ, а также неравнодушные граждане, которые заранее прошли необходимую техническую подготовку.

«Завтра по всей стране стартует финальная тренировка, связанная с процессом видеонаблюдения. С этого момента и до окончания выборов камеры уже не будут отключаться. Такой беспрецедентной открытости и контроля над избирательными процедурами у нас никогда не было», — подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что настолько широкий охват с точки зрения фиксации происходящего на избирательных участках выводит Россию на лидирующие позиции по прозрачности голосования.

«У нас, в республике, под контроль видеонаблюдения взято 1 145 участков для голосования. Минимум по две камеры на каждый участок, а на больших участках — это три камеры. На других участках установлены системы видеофиксации», — рассказал глава ЦИК РТ.

По его словам, все системы настроены так, чтобы в их поле зрения обязательно попадала площадка специального шкафа, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями.

«Это одна из отличительных особенностей нынешней избирательной кампании — есть специальный шкаф для сейф-пакетов. И все процессы с перекладыванием бюллетеней в сейф-пакеты из переносных ящиков происходят под особым контролем системы видеофиксации», — объяснил Андрей Кондратьев.

Применяемое для наблюдения оборудование является современным и позволяет видеть все происходящее на участках даже в условиях слабой освещенности, дополнил главу Центризбиркома РТ технический директор татарстанского филиала «Ростелекома» Рустам Валеев.

«Камеры будут работать круглосуточно, они подключены к источникам бесперебойного питания. К тому же в них присутствуют карты памяти, которые сохранят записанные данные в случае форс-мажора», — отметил специалист.

В заключение к журналистам обратилась председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она напомнила, что именно на базе ОП РТ будет работать центр видеонаблюдения, куда будут стекаться данные со всех избирательных участков республики. Сейчас там проходят финальные этапы подготовки: работа предстоит непростая и напряженная.

«Это большой центр, который позволяет присоединиться к наблюдению за голосованием всем, кто изъявит такое желание. На видеостену будут транслироваться одновременно 48 участков, помимо этого есть автоматизированные рабочие места, на каждое из которых одномоментно можно вывести еще до четырех участков. Одномоментно вместе с партийными наблюдателями мы сможем отсматривать трансляции с 272 участков», — отметила Зиля Валеева.

Напомним, что предстоящие выборы в российский парламент пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.