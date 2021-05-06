ЦИК РТ приглашает протестировать систему дистанционного электронного голосования

В Татарстане завершается прием заявок на тестирование системы дистанционного электронного голосования. Центризбирком РТ напомнил, что участником тренировки может стать любой житель России.

Подать заявку можно до 7 мая, а само тестирование пройдет с 12 по 14 мая 2021 года.

Как рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, главная цель мероприятия — проверка системы, а также сбор отзывов и предложений участников, на основании которых будет проводиться усовершенствование ДЭГ.

«Стать участником тестирования может любой гражданин, обладающий избирательным правом. Единственное, что потребуется, — подтвержденная учетная запись на федеральном портале государственных услуг», — объяснил он.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — современный способ голосования, не требующий посещения избирательного участка. В рамках тестирования будет создана полноценная модель проведения всех этапов выборов в тренировочном режиме.

Начало тренировки на портале vybory.gov.ru запланировано на 8 утра 12 мая. Она завершится в 8 вечера 14 мая.

Ранее Центризбирком России рассказал о создающемся в Татарстане «золотом стандарте» для работы участковых и избирательных комиссий, который позволит повысить прозрачность и открытость голосования.