ЦИК: Создание «золотого стандарта» в РТ сделает выборы более прозрачными и открытыми

Татарстан повышает прозрачность и защищенность выборов, привлекая к ним независимых наблюдателей и применяя системы видеофиксации, автоматизированного подсчета голосов. Поможет в этом и создающийся в республике свод правил, или «золотой стандарт», работы участковых и избирательных комиссий. Об этом сообщает ЦИК России.

Республика полностью исключит вероятность сбоев при учете голосов. Для этого здесь будут применяться протоколы с QR-кодами, средства автоматизированного подсчета голосов и устройства для электронного голосования. Также в этом году все большие избирательные участки и ТИК будут оснащены системами видеофиксации.

Независимое наблюдение на участках, помимо представителей общественных организаций, вновь будут осуществлять блогеры. В прошлом году 100 блогеров-наблюдателей уже вели трансляции и освещали все происходящее в соцсетях, обеспечивая прозрачность и непредвзятость выборного процесса, оценивая его качество.

Также открытость и доступность выборов в республике обеспечит создание «золотого стандарта». Это правила и требования, которые должны исполняться на каждом избирательном участке. Он включит в себя нормы избирательного законодательства, правила безопасности для здоровья, требования к созданию доступной среды.

«Перечень требований будет открыт и доступен для каждого татарстанца — любой житель сможет проверить свой избирательный участок на соответствие стандарту. Это позволит сделать избирательную систему еще более открытой и прозрачной», — рассказали в Центризбиркоме.