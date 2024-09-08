Кондратьев: После закрытия участков наступает самый ответственный момент

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ рассказал, как в Татарстане прошел день голосования.

Он подчеркнул, что выборы депутатов Государственного Совета республики проходили в торжественной атмосфере.

«В такой торжественной атмосфере спокойно проходила вся избирательная кампания и выборы», — отметил он.

По словам гостя студии, после закрытия участков настанет самый ответственный момент — подсчет голосов.

«В 20 часов закрыли избирательные участки, а у наблюдателей, у наших членов участковой избирательной комиссии этот процесс будет до тех пор, пока не завершится подсчёт голосов на всех участках нашей республики. Я напомню, что в республике работало 2760 участковых избирательных комиссий и 16 тыс. наблюдателей», — заявил Кондратьев.

Председатель ЦИК РТ также поделился, каким бы хотел видеть Татарстан в будущем.

«Татарстан — это опорный регион России. У нас эффективная экономика, достойные и очень хорошие условия и для отдыха, и для учёбы, и для работы. Поэтому от законов, которые принимает парламент нашей республики, зависит очень много», — заявил Кондратьев.

Также спикер напомнил, что в будущем татарстанцев ждёт очень насыщенная политическая программа.

«Выборы Президента Российской Федерации, которые прошли в марте месяце, открыли очень серьёзную страницу избирательных кампаний. Вот сейчас мы выбираем Государственный Совет Республики Татарстан. На следующий год будем выбирать Раиса республики. И 2026 год мы завершим выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Я желаю нашим избирателям всех благ, всего самого хорошего и удачи», — заключил Кондратьев.

В 20.00 в Татарстане завершилось голосование на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Напомним, что с 7.00 в республике работали 2760 избирательных участков. По данным на 18.00, в голосовании приняли участие более 63% от общего числа избирателей в РТ.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.