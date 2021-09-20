ЦИК РТ: Выборы в России прошли с минимальным количеством нарушений

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Выборы депутатов Госдумы VIII созыва прошли с минимальными нарушениями, сообщили в Центризбиркоме Татарстана.

Так, были признаны недействительными 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах России, что составляет 0,05% от общего количества УИК. От должности были освобождены председатели трех избирательных комиссий.

В ЦИК напомнили, что в списки кандидатов от партий вошли 3 812 человек, таким образом, конкуренция составила 17 кандидатов на один мандат. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», по стране было обработано более 60% голосов избирателей. По предварительным данным, в пятерку лидеров входят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Выборы депутатов Госдумы проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Голосование проводилось под тотальным контролем наблюдателей и общественных организаций. В общей сложности за ходом выборов следили 500 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в 2016 году.

Помимо этого, на 96% избирательных участков круглосуточно работали системы видеонаблюдения. С трансляцией мог ознакомиться с любой желающий — для этого в каждом регионе были созданы общественные штабы по наблюдению.