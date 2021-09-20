В России подсчитано более 60% голосов избирателей на думских выборах

В России было обработано 60,06% голосов избирателей на выборах депутатов Госдумы VIII созыва. По данным ЦИК, на первом месте с 47,16% по федеральному округу держится «Единая Россия», второе место с 20,89% голосов — у КПРФ, третье — у ЛДПР с результатом 7,9%.

Помимо них, в пятерке лидеров оказались «Справедливая Россия» — 7,54%, а также «Новые люди», которые, по последним данным, набирают 5,7% голосов избирателей.

Получается, что предварительно в Госдуму могут пройти пять партий, преодолевших 5%-ный электоральный барьер.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва прошли 17, 18 и 19 сентября.