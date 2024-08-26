ЦИК РТ объяснила, почему бюллетени для выборов невозможно подделать

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Бюллетени, изготовленные для голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва, невозможно подменить или подделать. Об этом сообщил сегодня журналистам в издательстве «Идел-Пресс» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Бюллетени - бланк строгой отчетности. Чтобы не было никаких возможностей подменить, заменить или сделать еще что-то с бюллетенями, они защищены. Каждый бюллетень защищен тангирной сеткой по единому республиканскому округу - светло-зеленого цвета, а по одномандатным избирательным округам - светло-розового», - напомнил он.

Кроме того, бюллетени напечатаны на специальной бумаге, а в правом верхнем углу есть две подписи членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Подделать защитную сетку очень сложно. Мы специально с нашими специалистами ее разработали. Там есть уникальные вещи, которые не всем доступны, их даже простым глазом не все могут увидеть. Это специальная бумага, специальные краски, специальные технологии. Чтобы не было посторонних вмешательств, приложены все силы, и мы надеемся, что этого не будет», - пояснил гендиректор «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

После печати в полиграфическом комбинате бюллетени под военизированной охраной направлены сегодня в территориальные избирательные комиссии во все районы. Там они будут сданы под охрану правоохранительных органов и видеонаблюдение.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.