Бюллетени для голосования на выборах депутатов Госсовета РТ отправлены в районы

Андрей Кондратьев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Специальный тираж бюллетеней, изготовленный для голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва, сегодня передан в доставку. Его под охраной отправили из казанского издательства «Идел-Пресс» в районы республики.

«Сегодня важный и ответственный момент – мы отправляем бюллетени в территориальные избирательные комиссии. Присутствует практически полный состав ЦИК по приемке бюллетеней», – сообщил журналистам в издательстве «Идел-Пресс» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По данным спикера, в целом по России голосовать на предстоящих выборах будут 57,5 млн человек, а это фактически более половины всех избирателей страны. В Татарстане около 3 млн избирателей будут голосовать на выборах депутатов Госсовета РТ.

«Именно для них по два бюллетеня: по одномандатному избирательному округу и единому округу изготовлены на полиграфическом комбинате, всего 6 млн бюллетеней», – уточнил Кондратьев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Под военизированной охраной бюллетени будут доставлены в муниципальные районы. Там они также будут находиться под охраной и видеонаблюдением. За день до голосования под военизированной охраной они поступят в участковые избирательные комиссии, где будут взяты под охрану полицией и Росгвардией.

«Все бюллетени выполнены в срок и качественно. Мы в течение девяти календарных дней трудились в круглосуточном режиме. Все они прошли сортировку, упаковку и резку. После этого бюллетени в упакованном виде погружаются на специальный автомобиль и будут отправлены по распоряжению ЦИК РТ по 65 территориальным избирательным комиссиям», – сообщил генеральный директор «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

Анас Аскаров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В заключение Андрей Кондратьев напомнил, что до единого дня голосования осталось менее двух недель. В целом по Российской Федерации пройдет свыше 4 тыс. избирательных кампаний различного уровня. В том числе будут выбирать глав субъектов страны, депутатов Государственной Думы России.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.