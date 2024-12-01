ЦИК РТ о довыборах в Чистопольском районе: Жалоб от избирателей не поступало

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В 20 часов по московскому времени завершилось голосование на выборах депутата Государственного Совета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34. После закрытия избирательных участков члены избиркомов приступили к подсчету голосов, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В Центральной избирательной комиссии республики работал телефон горячей линии: 8 (843) 292-84-33. Жалоб от избирателей ни в ЦИК РТ, ни в окружную избирательную комиссию города Чистополя не поступало. Обращения граждан носили информационно-справочный характер.

Согласно данным Министерства здравоохранения РТ, обращений и тревожных сообщений с участков для голосования не было. Из сведений оперативного штаба правоохранительных органов республики следует, что происшествий и нарушений, влияющих на результаты голосования, также не зафиксировано.

В общей сложности на выборах депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе были открыты 59 избирательных участков: 25 — в самом городе Чистополе, а 34 — в Чистопольском районе республики.

Общественный контроль за голосованием обеспечивали наблюдатели от кандидатов, политических партий и Общественной палаты РТ. На избирательных участках работали представители аккредитованных СМИ.

Ранее в ходе единого дня голосования в Государственный Совет Татарстана VII созыва были избраны 99 депутатов. В Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 голосование было отложено на 1 декабря.