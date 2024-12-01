В Чистопольском районе явка на выборах депутата Госсовета РТ достигла 53%

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Согласно данным системы ГАС «Выборы», к 18 часам явка избирателей на выборах депутата Государственного Совета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 составила 53%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ в своем Telegram-канале.

Всего в округе насчитывается 56 235 избирателей, имеющих право на участие в голосовании. Из них 162 сегодня могут проголосовать впервые.

В процессе организации и проведения выборов задействованы две территориальные и 59 участковых избирательных комиссий. Голосование продолжается. Избирательные участки будут открыты до 20 часов.

Ранее в ходе единого дня голосования в Государственный Совет Татарстана VII созыва были избраны 99 депутатов. В Чистопольском одномандатном избирательном округе №34, включающем территорию города Чистополя и Чистопольского района РТ, голосование было отложено на 1 декабря.