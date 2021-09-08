ЦИК РТ: «Дополнительного голосования на пеньках, сосенках и полянках не будет»

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» развенчал фейки о возможных альтернативных местах голосования на думских выборах в Татарстане. По словам спикера, проголосовать можно будет только на стационарных участках, на дому и в труднодоступных населенных пунктах.

«Я перечислил три формы возможного голосования. Фейк вчерашнего дня — яркий и показательный — якобы в Ивановской области и Марий Эл разрешили где-то голосовать, кто-то им сказал...Никто никому ничего дополнительно не разрешает! — подчеркнул Кондратьев. — Не будет голосования ни на придомовой территории, ни на пеньках, ни на соснах, ни на полянках, ни на детских площадках, нигде не будет, этой формы голосования нет. Это фейк изначально. Это заброс темы, чтобы на этой площадке „потанцевать“».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Татарстане начали работу 2810 участковых избирательных комиссий. Для того, чтобы жители Татарстана смогли проголосовать независимо от места нахождения, помимо стационарных участков, открылись 46 избирательных участков в местах временного пребывания граждан: больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, санаториях, на вокзале, в аэропорту.