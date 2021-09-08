Более 2,8 тыс. участковых избирательных комиссий открылись в Татарстане к думским выборам

Участковые избирательные комиссии открылись сегодня в Татарстане. В ближайшие дни они будут заниматься сверкой списков избирателей. Об этом сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

«Мы вышли на финишную прямую по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы и других выборов, проходящих 17, 18, 19 сентября. Уже сегодня в рамках подготовки к проведению голосования члены участковых избирательных комиссий начинают работу по уточнению списков избирателей. Сами избиратели в свою очередь также могут уточнить свои данные в участковых комиссиях», — сказал Кондратьев.

Всего в республике открыты 2810 участковых избирательных комиссий. Для того, чтобы жители Татарстана смогли проголосовать независимо от места нахождения, помимо стационарных участков, открылись 46 избирательных участков в местах временного пребывания граждан: больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, санаториях, на вокзале, в аэропорту.

Все участковые избирательные комиссии в Татарстане обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Поставки завершились за месяц до начала голосования. Всем избирателям на входе в участок будут проводить термометрию. Здесь же разместят антисептики для рук, маски, перчатки, авторучки для избирателей. На полу будет специальная разметка для обозначения необходимой санитарной дистанции. Члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ будут находиться друг от друга на расстоянии 1,5 м.

С этого дня участковые избиркомы начинают прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель». Выразить желание проголосовать на удобном для себя участке, подав соответствующее заявление, можно до 13 сентября включительно.

В Татарстане 17, 18 и 19 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Также в отдельных округах республики состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и в местные органы власти.