ЦИК РТ: Большинство наблюдателей на выборах — от политических партий

На выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва сегодня в Татарстане зарегистрировано более 16 тыс. общественных наблюдателей, большинство из них зарегистрировано от политических партий. Об этом сообщил в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«От кандидатов зарегистрировано более 4 тыс. наблюдателей, от политических партий — более 10,6 тыс. наблюдателей, от Общественной палаты Республики Татарстан — 2,7 тыс. наблюдателей», — рассказал он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.