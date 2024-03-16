ЦИК России: Явка в первый день президентских выборов с учетом ДЭГ составила 38,35%

Общая явка на президенстких выборах с учетом дистанционного электронного голосования за первый день составила 38,35%. Об этом передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома РФ Николая Булаева.

«Явка избирателей вчера была, на мой взгляд, очень хорошая. Вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», – доложил Булаев.

Он добавил, что голосование «идет в абсолютно штатном режиме».

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

По состоянию на 09:00 по московскому времени, как следует из данных ЦИК, общая явка по России составила 36,55%, на 11.00 – 37,17%.