ЦИК России получил подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах Президента

Представители избирательного штаба кандидата в Президенты России, действующего главы государства Владимира Путина принесли в ЦИК России подписи избирателей, которые нужны для регистрации кандидата на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Всего были привезено 95 коробок с подписями – 15 волонтеров занесли их в комиссию. Подавать документы и подписи, необходимые для регистрации Путина на выборах, в ЦИК пришли сопредседатели избирательного штаба кандидата Владимир Машков и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев, волонтер штаба Захар Перцев.

Согласно законодательству, для участия в выборах самовыдвиженцу необходимо получить не менее 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Путин первым из 8 участников президентской гонки, кто находится на стадии их сбора, представил подписные листы в свою поддержку в Центризбирком.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).