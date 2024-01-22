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ЦИК России получил подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах Президента
Представители избирательного штаба кандидата в Президенты России, действующего главы государства Владимира Путина принесли в ЦИК России подписи избирателей, которые нужны для регистрации кандидата на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.
Всего были привезено 95 коробок с подписями – 15 волонтеров занесли их в комиссию. Подавать документы и подписи, необходимые для регистрации Путина на выборах, в ЦИК пришли сопредседатели избирательного штаба кандидата Владимир Машков и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев, волонтер штаба Захар Перцев.
Согласно законодательству, для участия в выборах самовыдвиженцу необходимо получить не менее 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Путин первым из 8 участников президентской гонки, кто находится на стадии их сбора, представил подписные листы в свою поддержку в Центризбирком.
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