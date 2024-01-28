ЦИК РФ рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах Президента 29 января

Центральная избирательная комиссия РФ завтра, 29 января, рассмотрит вопрос регистрации самовыдвиженца и действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах Президента России. Об этом говорится в проекте повестки заседания Центризбиркома.

«О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — сказано в проекте повестки, опубликованном на сайте ЦИК.

Ранее, 22 января, Центризбирком получил 315 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах главы государства.

Нынешний российский лидер первым из восьми участников избирательной кампании, находящихся на стадии сбора подписей, представил подписные листы в ЦИК. Помимо него, это уже сделал лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович (подписные листы находятся на стадии проверки).

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).