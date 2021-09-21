ЦИК рассказал о распределении мандатов в Госдуме VIII созыва

Центризбирком рассказал о том, как распределились кресла в Государственной Думе нового созыва, сообщает РИА Новости.

Так, 324 мандата достались представителям «Единой России», из которых 126 прошли по федеральному списку и 198 — по одномандатным округам. КПРФ получит 57 — 48 и девять соответственно, «справедливороссы» — 27 (19 и восемь).

В Госдуме VIII созыва ЛДПР представит 21 депутат — 19 по федеральному списку и два по одномандатным округам, партию «Новые люди» — 13 человек, все по федеральному списку.

По одному креслу займут представители Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы» (по одномандатным округам), еще пять ушли к самовыдвиженцам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что ЦИК обработал 100% бюллетеней на выборах в Госдуму. Официальные итоги планируется подвести в пятницу.