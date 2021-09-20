Памфилова: Итоги голосования на выборах в Госдуму ЦИК утвердит в пятницу

Окончательно итоги голосования на выборах в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва будут подведены 24 сентября. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

«Я пока никого не поздравляю, пока официально мы не подведем итоги окончательные», — сказала Памфилова.

По ее словам, явка на выборы нижней палаты российского парламента составила 51,68%.

При этом, по мнению главы ЦИК, избирательная кампания этого года значительно отличается от выборов, прошедших в 2016-м. В частности, она упомянула политическое разнообразие.

«Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. Это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий», — объяснила Памфилова свое видение ситуации.

«Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, трех непарламентских», — добавила председатель ЦИК.

Выборы в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва проходили 17, 18 и 19 сентября. В эти же дни проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ЦИК первоначально планировал огласить итоги избирательной кампании 20 сентября в 14.00 по московскому времени.