ЦИК допустил вариант с голосованием с паспортом Украины в новых регионах

В новых регионах России на предстоящих президентских выборах должны голосовать и люди с украинскими паспортами. Это было бы единственно верным решением в сложившейся обстановке, уверена председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«На мой взгляд, это единственно верное решение», — заявила она в беседе с ТАСС.

Памфилова напомнила, что в ряде случаев, к примеру при затоплении в Херсонской области и подрыве на Каховской ГЭС, многие жители лишились и крова над головой, и всех документов.

В то же время важно, чтобы все постоянные жители новых регионов могли принять участие в голосовании. «Это совершенно обоснованное и правильное решение на этот определенный период, пока ситуация не стабилизируется», — подчеркнула собеседница агентства.

Однако решение о том, какие документы необходимо предъявить на выборах, будут принимать местные власти.

Напомним, что 11 декабря Центризбирком принял решение о проведении выборов в новых регионах, несмотря на введенное в них военное положение. Голосование по всей стране продлится с 15 по 17 марта 2024 года.