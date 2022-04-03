Chanel объяснила отказ продавать свои товары россиянам

Chanel рассказала о причинах отказа продавать свои товары россиянам. Как рассказали в компании, это произошло из-за требований санкционного пакета, сообщает ТАСС.

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — отмечается в письме, имеющемся в распоряжении агентства.

Представители компании уточнили, что из-за введенных ограничений ЕС, США, Великобритании и Швейцарии не могут проводить операции с рядом физлиц и юрлиц. А последние документы прямо запрещают реализацию предметов роскоши в России. К такой продукции, согласно законам ЕС, относятся товары стоимостью от 300 евро.

«Поэтому в настоящий момент мы просим наших клиентов, чье основное место жительства неизвестно, подтвердить, что приобретаемые ими изделия не будут использоваться в России. Мы понимаем, что данные меры, направленные на соблюдение требований законодательства, могут создавать для ряда клиентов определенные неудобства», — заявили в компании.

Ряд стран ужесточили и ввели новые санкции против России в связи с проведением спецоперации на Украине. Часть крупных зарубежных компаний ушла с российского рынка либо приостановила деятельность в стране.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что санкции могут послужить хорошим стимулом для импортозамещения и развития отечественных производств. В то же время они могут привести к росту безработицы и деиндустриализации в Европе. Рабочих мест могут лишиться миллионы европейцев, что, в свою очередь, приведет к новой волне миграции из развивающихся государств.