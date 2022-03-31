Путин: Европе грозит потеря миллионов рабочих мест и деиндустриализация

Текущая обстановка в мире грозит Европе потерей миллионов рабочих мест и деиндустриализацией. Об этом на совещании, посвященном поддержке авиаотрасли, рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что отказ от российского газа и «попытки всеми силами перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ» не только приведут к большим затратам для европейцев, но и снизят конкурентоспособность компаний, вытеснив их с глобального рынка. «Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», — резюмировал Владимир Путин.

Наряду с ростом цен на продукты, бензин, электричество и ЖКХ это снизит уровень жизни граждан.

«Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям, как я уже сказал, за свои амбиции и недальновидные действия — как в политике, так и в экономике — в том числе за экономическую войну, которую они пытаются развязать против России или, можно сказать, развязали уже», — подчеркнул Президент России, добавив, что продовольственный кризис, в свою очередь, может привести к новой волне миграции из развивающихся стран в Европу.