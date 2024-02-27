Чеховский рынок а-ля Даниловский в Москве: в проект заложены лекторий и выставочный зал

В обозримом будущем у Чеховского рынка Казани появится современный внутренний двор, а на месте в прошлом стихийных уличных лотков, обнесенных неприглядным забором, – современный пристрой. Подробный проект реконструкции знакового для многих коренных казанцев места сегодня презентовала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на межведомственной градостроительной комиссии при Раисе Республики Татарстан.

Рынок, где бурлила торговля и который любили жители центра Казани, несколько лет назад, напомним, был закрыт и ожидал преображения в соответствии с современными представлениями.

Фото: предоставлено Управлением архитектуры Казани

«Авторы проекта больше копируют опыт Москвы, в частности Даниловский рынок, где есть и общественная функция, и разный мультиформат. Но, конечно же, это торговля, базар в первую очередь. Проектом предусмотренs внутренний проход, большой многофункциональный внутренний двор, в котором можно проводить мероприятия – и лектории проводить, и торговлю сделать, и выставочный павильон там есть», – пояснила «Татар-информу» член градкомиссии при Раисе РТ, помощник Раиса Олеся Балтусова.

Подробнее о ключевых проектах, рассмотренных сегодня градкомиссией при Раисе РТ, читайте в материале «Татар-информа».