Чехия хочет снять с повестки встречи министров ЕС введение потолка цен на газ из России

Чехия, председательствующая в Евросоюзе, хочет снять с рассмотрения вопрос о введении потолка стоимости российского газа, заявил глава Минпромторга республики Юзеф Сикела. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», — отметил чиновник на заседании сенатского комитета экономики.

В эту пятницу в Брюсселе запланировано внеочередное заседание министров стран ЕС, ответственных за энергетику. Сикела сообщил, что среди прочих тем он намерен обсудить разделение цен на электроэнергию и газ, налоговые изменения для предпринимателей в сфере энергетики и квоты на выбросы.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что в случае установления потолка цен на российский газ, РФ просто оставит Евросоюз без поставок топлива.