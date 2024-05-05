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Инаугурация и заключительная встреча с Правительством: названы планы Путина на неделю
С 6 по 12 мая в графике Президента России Владимира Путина ожидается несколько крупных событий. Его планами на неделю поделился журналист Павел Зарубин.
Так, ожидается заключительная встреча с текущим составом Правительства. Затем Владимир Путин примет присягу и вступит в должность главы государства. Мероприятие намечено на 7 мая.
Вслед за этим произойдет формирование нового Правительства, администрации Президента.
8 мая в графике Путина стоит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Днем позднее Президент России вместе с лидерами зарубежных государств примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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