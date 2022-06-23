Чехия не станет выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года

Граждане России и Беларуси не смогут получать визы для посещения Чехии и виды на жительство в этой стране до конца марта 2023 года. Правительство центральноевропейского государства поддержало предложение Министерства иностранных дел, сообщает издание České Noviny.

Соответствующая мера должна «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в контексте специальной военной операции РФ на Украине, которая, по оценке чешских властей, была поддержана Беларусью. Исключение возможно для поездок с гуманитарными целями.

Ограничение не распространяется на уже имеющих вид на жительство и на выдачу краткосрочных виз членам семьи граждан Чехии или других стран Европейского Союза для сопровождения. Кроме того, долгосрочные визы и ВНЖ могут выдаваться, если «пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики».

Чехия приостановила выдачу виз и ВНЖ россиянам сразу после начала операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Помимо этой страны, сейчас граждане России не могут получить визы в Данию, Латвию и Эстонию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Украина с 1 июля вводит визовый режим с Россией.