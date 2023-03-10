«Против меня ни одного доказательства»: бутлегер из-за решетки добивается оправдания

Казанский бутлегер пытается обжаловать свой приговор в Верховном суде Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обжаловать свой приговор в Верховном суде Татарстана пытается 48-летний казанец Станислав Федоров. Мужчину отправили за решетку по делу о производстве и продаже алкоголя. Приволжский районный суд Казани признал его виновным в создании целого подпольного цеха в Казани и отправил в колонию на девять лет.

По версии следствия, свой подпольный цех Федоров открыл в августе 2012 года. Для этого он нанял несколько человек – одни занимались производством подпольной водки, другие искали клиентов для сбыта, к примеру, алкоголь поставляли в местные рюмочные.

Подпольный цех находился в казанском поселке Константиновка, в гараже частного дома приятеля Федорова Виталия Гончарова. Туда завозили спирт в пятилитровых канистрах, его разбавляли с водой и разливали по пустым водочным бутылкам, наклеивали этикетки известных производителей. В их числе оказались и этикетки водки от «Татспиртпрома», и других российских и зарубежных марок.

Производство паленой водки накрыли в 2015 году. Тогда силовики задержали 12 человек, в том числе и Гончарова. Сам Федоров ударился в бега и был объявлен в международный розыск. Во время обысков у бутлегеров было изъято более 200 тысяч бутылок готового фальсификата и почти 70 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости.

Ущерб следствие оценило в 11 миллионов рублей.

Станислава Федорова отправили за решетку по делу о производстве и продаже алкоголя Фото: © «Татар-информ»

«К цеху отношения не имею, все это время я жил за границей»

Задержать главного фигуранта дела не удавалось почти шесть лет. За это время его подельники, в том числе приятель Гончаров, выслушали свой приговор. Все получили реальные сроки – от пяти до восьми лет.

В руки оперативников Федоров попался в 2020 году в Самаре. Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям: «Производство, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности», «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Создание преступного сообщества».

Судебные разбирательства длились больше двух лет. Свою вину Федоров не признал и настаивал, что никакого отношения к подпольному цеху не имеет. Однако суд вынес обвинительный приговор.

Позже решение суда Федоров обжаловал, сославшись на то, что в деле нет ни одного доказательства его причастности к преступлению, и просил его полностью оправдать.

На следующей неделе Федоров должен будет выступить в Верховном суде с последним словом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В свою очередь прокуратура подала встречную апелляционную жалобу. Обвинение отметило: вынося приговор, суд не указал, что ранее Федоров уже был судим, – и просило внести изменения в приговор.

«Хочу отметить, что ни один из подсудимых ни разу не указал на меня. Я никого из них не знаю. В деле нет ни одного доказательства того, что я был с ними как-то связан. Нет даже никаких записей разговоров», – настаивал сегодня в Верховном суде Станислав Федоров.

Его адвокат добавила, что в деле также нет доказательств того, что именно Федоров открыл цех, набрал людей и обучал их производству паленого алкоголя.

На следующей неделе Федоров должен будет выступить в Верховном суде с последним словом, только после этого коллегия судей вынесет окончательное решение по его делу.