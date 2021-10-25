«Разбавляли спирт водой»: как в Казани раскрыли подпольный цех по производству водки

Уголовное дело о производстве и продаже алкоголя рассматривает Приволжский районный суд Казани. На скамье подсудимых 47-летний казанец Станислав Федоров. По версии следствия, мужчина возглавлял поставку паленой водки в казанские рюмочные.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

В 2013 году некий Виталий Гончаров решил подзаработать на продаже «паленки». На улице Мавлютова у него была своя рюмочная, осталось только найти поставщиков поддельного алкоголя. В итоге он сам открыл свое подпольное производство, в этом ему помог Станислав Федоров. Далее преступное сообщество разрослось до 14 человек.

Подпольный цех находился в казанском поселке Константиновка, в гараже частного дома Гончарова. Туда в пятилитровых канистрах завозили спирт, после чего его разбавляли с водой и разливали по пустым бутылкам от водки с этикетками известных производителей. В их числе оказалась водка от «Татспиртпрома», и других российских и зарубежных марок. Готовую паленую водку продавали в рюмочной Гончарова.

«В этой рюмочной цены были дешевле, чем в других. Правда, вкус был плохой, отдавало ацетоном. А после того, как выпьешь, становилось плохо», – рассказывал один из постоянных посетителей рюмочной во время допроса следователя.

Именно он и помог раскрыть поставку контрафакта. Мужчина рассказал полицейским, что алкоголь в этой рюмочной, по всей видимости, паленый.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Мне говорили, что на продажу алкоголя нет лицензии. Потом я стал замечать, что после употребления у меня болят почки, мучает тошнота. Об этом говорили и другие посетители. После этого я перестал покупать алкоголь в той рюмочной», – рассказывал посетитель.

Накрыли подпольный цех по производству водки в 2015 году. Тогда же полицейским удалось задержать почти всех членов преступной группы. Станислав Федоров ударился в бега, его объявили в розыск. Искали мужчину почти шесть лет, за это время его подельники уже выслушали свой приговор.

Поймали Федорова в 2020 году в Самаре. Ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – «Производство, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности», «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Создание преступного сообщества». Свою вину Федоров не признает.