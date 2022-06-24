Четыре хоккеиста «Ак Барса» командированы в альметьевский «Нефтяник»

«Ак Барс» в рамках договора о сотрудничестве с хоккейным клубом «Нефтяник» командировал в Альметьевск четырех хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба «Нефтяника».

Так, в командировку в ВХЛ отправились нападающие Адель Булатов и Александр Зайцев, а также защитники Николай Богатов и Александр Ляхов. Богатов провел в составе «Ак Барса» 4 игры, Булатов – 10, Ляхов – 5, а Зайцев ни одной.

Стоит отметить, что Ляхов уже выступал в составе «Нефтяника» в минувшем сезоне и в 38 матчах отметился двумя результативными передачами.

Ранее альметьевский клуб объявил о смене тренерского штаба команды. Его возглавил экс-хоккеист «Нефтяника», а также бывший тренер детской и молодежной команд Эдуард Дмитриев.