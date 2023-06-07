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Четыре университета Татарстана вошли в сотню лучших вузов России
Опубликован новый рейтинг 100 лучших вузов России по версии агентства RAEX. В него вошли четыре университета Татарстана. В их числе – Казанский федеральный университет (КФУ), который, как и годом ранее, остался на 20-й строчке рейтинга.
Казанский государственный медицинский университет Минздрава России оказался на 40 месте, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ – на 47 позиции. Казанский национальный исследовательский технологический университет занял 74 место.
Отметим, что в прошлом году в этот же рейтинг вошли шесть вузов Татарстана. Так, в перечне учебных заведений этого года не оказалось университета Иннополис и КГАСУ.
В целом лидерами рейтинга стали МГУ имени М.В.Ломоносова, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).
При составлении рейтинга RAEX оцениваются качество образования в вузах (вес 50%), востребованность работодателями выпускников (вес 30%), уровень научно-исследовательской деятельности (вес 20%) и другие критерии. Это на сегодня единственный российский образовательный рейтинг, прошедший международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
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